Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті, плани та потреби українських воїнів

Міністр оборони України Рустем Умєров перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн" обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та потреби українських воїнів.

"Обговорили ситуацію на фронті. Курськ. Покровськ. Поточна ситуація, наші плани, потреби. Акцент на ППО - критично важливий компоненті нашої оборони, особливо в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від російських повітряних терористичних атак", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що окремо в розмові міністри зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України. "Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні", - зазначив Умєров.

Він висловив подяку американському колезі за анонсований новий пакет військової допомоги в розмірі $250 млн.

Зі свого боку Остін написав у соцмережі Х, що радий бачити "друга і цінного партнера міністра Умєрова на "Рамштайні" сьогодні незабаром після нашої зустрічі в Пентагоні минулого тижня".

"США працюють з нашими союзниками і партнерами, щоб допомогти Україні задовольнити її поточні потреби на полі бою, одночасно зміцнюючи її довгострокову безпеку", - додав він.