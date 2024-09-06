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АНАЛІТИКА

Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті, плани та потреби українських воїнів

Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті, плани та потреби українських воїнів

 

Міністр оборони України Рустем Умєров перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн" обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та потреби українських воїнів.

"Обговорили ситуацію на фронті. Курськ. Покровськ. Поточна ситуація, наші плани, потреби. Акцент на ППО - критично важливий компоненті нашої оборони, особливо в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від російських повітряних терористичних атак", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що окремо в розмові міністри зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України. "Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні", - зазначив Умєров.

Він висловив подяку американському колезі за анонсований новий пакет військової допомоги в розмірі $250 млн.

Зі свого боку Остін написав у соцмережі Х, що радий бачити "друга і цінного партнера міністра Умєрова на "Рамштайні" сьогодні незабаром після нашої зустрічі в Пентагоні минулого тижня".

"США працюють з нашими союзниками і партнерами, щоб допомогти Україні задовольнити її поточні потреби на полі бою, одночасно зміцнюючи її довгострокову безпеку", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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