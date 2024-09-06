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АНАЛІТИКА

Зеленський і Остін обговорили наповнення анонсованого пакета допомоги від США

Зеленський і Остін обговорили наповнення анонсованого пакета допомоги від США

 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном у межах засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Обговорили наповнення анонсованого нового пакету оборонної підтримки обсягом 250 млн та інші оборонні потреби України", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Президент подякував США за чітку позицію щодо продовження надання всієї необхідної військової підтримки Україні та за лідерство у форматі "Рамштайн".

Як повідомляє пресслужба глави української держави, під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності дозволу Україні на застосування західної далекобійної зброї по військових об'єктах на території РФ.

Крім цього, президент зазначив, що Україна вкрай потребує додаткових засобів ППО у зв'язку з посиленням ракетно-бомбового терору проти українців і критичної інфраструктури з боку РФ.

Сторони обговорили способи прискорення постачання військової допомоги з уже узгоджених пакетів підтримки, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

Зеленський закликав США інвестувати в українське оборонне виробництво.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден оголосить у п'ятницю про новий пакет допомоги Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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