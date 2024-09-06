Порошенко в Берліні закликав країни-партнери зняти всі обмеження на ракетні удари по території РФ

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко закликав західних союзників зняти обмеження на ракетні удари по території РФ і наголосив, що такі обмеження заохочують російських окупантів завдавати ще більше ударів по цивільних містах та селах України, повідомляється на сайті політсили в п'ятницю.

"Коли ми чекаємо на західну зброю, я не маю на увазі кулемети чи бронежилети. Мова йде про ракети великої дальності. Чому? Бо Україна має право атакувати законні військові цілі на території росії. Що це означає, законні військові цілі? Це російські арсенали. Це концентрація російських військ, коли вони готові нас атакувати. І просто немає пояснень, чому ми не можемо такою зброєю захистити не лише Україну, а й увесь Західний світ", - сказав Порошенко, виступаючи на представницькій Берлінській конференції, в якій беруть участь політики з Німеччини, США, Великої Британії та інших країн світу.

"По-друге, більше ППО... ППО - з Німеччини, з Великої Британії, зі США, з НАТО. Це не атакуюча зброя, ми просто хочемо захистити мирних жителів. Ми хочемо захистити українські міста. І тому це так важливо", - додав він.

Політик наголосив на необхідності використання ізраїльської моделі захисту. "Чому ми не можемо використати потенціал НАТО не для нападу на росію, а для захисту українського повітряного простору? Немає пояснень. І тому нам потрібно це прискорити. путін повинен розуміти, що у нього просто немає жодної надії виграти цю війну. Тому ізраїльський варіант для нас був би однозначно важливий", - додав політик.

Він також укотре закликав посилити санкції проти РФ, щоб позбавити шляхи фінансових ресурсів для продовження війни. "Єдина мова, яку путін розуміє, це мова сили. Чому? Тому що путін зайде настільки далеко, наскільки ми разом дозволяємо йому зайти. І зупиниться саме в тому місці, де ми разом його зупинимо", - переконаний Порошенко.