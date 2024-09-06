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США та Україна працюють із компаніями з Європи над заміною комплексу ППО С-300 і ракет Р-27 - Остін
12:32 06.09.2024 |
США, Україна і низка європейських країн працюють над проєктуванням і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Сполучені Штати також виділили понад $200 млн на закупівлю критично важливих компонентів, щоб дати змогу Україні виробляти БПЛА і системи радіоелектронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула", - сказав Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбувається на авіабазі НАТО "Рамштайн" у Німеччині в п'ятницю за участю президента України Володимира Зеленського.
"Наші національні директори з озброєнь працюють... над задоволенням цих потреб і прискоренням постачань. Тому я з нетерпінням очікую обговорення шляхів зміцнення оборонної промислової бази України, а також нашої власної", - додав очільник американського оборонного відомства.
За його словами, США надає свої промислові бази для задоволення потреб України та підтримки їх у довгостроковій перспективі.
"Але для своєї довгострокової безпеки Україні належить пройти довгий шлях. Україна має продовжувати нарощувати власне оборонне виробництво, і багато членів контактної групи вже підтримують ці зусилля", - наголосив Остін.
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