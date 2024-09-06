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Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів
12:25 06.09.2024 |
Президент США Джо Байден сьогодні, 6 вересня оголосить про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 220 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вступне слово глави Пентагона Ллойда Остіна перед засіданням "Рамштайну".
"Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів США. Це збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України", - заявив Остін.
"Рамштайн-24" у Німеччині
Нагадаємо, що сьогодні проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 24-та за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України. Особливістю цього засідання зокрема є те, що в ньому бере участь український президент Володимир Зеленський, який вже виступив з промовою.
Зазначимо, що на сьогодні союзники сфокусують свою увагу, зокрема, на темах посилення можливостей протиповітряної оборони України.
Після завершення "Рамштайну" партнери оголосять про нові пакети військової допомоги для України, серед яких і Сполучені Штати Америки.
Більше про сьогоднішнє засідання Контактної групи читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рамштайн-24" у Німеччині. Що на порядку денному зустрічі союзників України".
Допомога Україні від США
США є безумовними лідерами з надання допомоги Силам оборони України серед союзників. Нагадаємо, що до цього останній пакет військової допомоги американський президент Джо Байден оголошував 23 серпня напередодні Дня Незалежності України.
Тоді до нього увійшли: ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети, а також боєприпаси і мобільні ракетні комплекси.
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