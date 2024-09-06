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Зеленський на «Рамштайні» запропонував покласти край російській агресії вже цієї осені
11:58 06.09.2024 |
Союзники України можуть зробити так, щоб агресія Росії припинилися. Це потрібно зробити вже цієї осені.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час "Рамшайну".
"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - сказав він.
Візит Зеленського до Німеччини
Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини, щоб взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".
Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони різних країн світу, які об'єдналися для координації та прискорення військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. Цей формат названий на честь авіабази США "Рамштайн" у Німеччині, де відбулася перша така зустріч у квітні 2022 року.
Точна кількість країн, які беруть участь у форматі "Рамштайн", може змінюватися з часом. Зазвичай, це декілька десятків країн, включаючи як членів НАТО, так і нейтральні країни. Важливо зазначити, що не всі країни, які беруть участь у зустрічах, надають Україні військову допомогу. Деякі країни надають гуманітарну допомогу або підтримують Україну політично.
Формат "Рамштайн" є важливим, оскільки він демонструє міжнародну солідарність з Україною та допомагає їй протистояти російській агресії. Завдяки цьому формату, Україна отримує необхідну військову допомогу для захисту своєї територіальної цілісності та незалежності.
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