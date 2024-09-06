Зеленський на «Рамштайні» запропонував покласти край російській агресії вже цієї осені

Союзники України можуть зробити так, щоб агресія Росії припинилися. Це потрібно зробити вже цієї осені.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час "Рамшайну".

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - сказав він.

Візит Зеленського до Німеччини

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини, щоб взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн".

Формат "Рамштайн" - це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони різних країн світу, які об'єдналися для координації та прискорення військової допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. Цей формат названий на честь авіабази США "Рамштайн" у Німеччині, де відбулася перша така зустріч у квітні 2022 року.

Точна кількість країн, які беруть участь у форматі "Рамштайн", може змінюватися з часом. Зазвичай, це декілька десятків країн, включаючи як членів НАТО, так і нейтральні країни. Важливо зазначити, що не всі країни, які беруть участь у зустрічах, надають Україні військову допомогу. Деякі країни надають гуманітарну допомогу або підтримують Україну політично.

Формат "Рамштайн" є важливим, оскільки він демонструє міжнародну солідарність з Україною та допомагає їй протистояти російській агресії. Завдяки цьому формату, Україна отримує необхідну військову допомогу для захисту своєї територіальної цілісності та незалежності.