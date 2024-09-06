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АНАЛІТИКА

Статки Коломойського за рік знизилися майже на чверть – Forbes

10:39 06.09.2024 |

Політика

 

Статки українського олігарха Ігоря Коломойського за останній рік скоротилися на 22% - до 660 мільйонів доларів.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes Ukraine.

Зазначається, що у лютому 2022 року Forbes оцінював статки Коломойського у $1,8 млрд. У листопаді вже на мільярд менше - у $850 млн.

Коломойському належить низка закордонних активів. Це частка від 500 000 кв. м комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Також у нього залишаються чималі обсяги ліквідних активів (яхти, літаки, готівка). Наприклад, йому досі належить 90-метрова супер'яхта Lauren L вартістю $97 млн, що зіставно з оцінкою всієї мережі АЗС "Привату".

Загалом статки Коломойського за останній рік скоротилися на 22% - до $660 млн, пише Forbes.
За матеріалами: Економічна правда
 

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