Статки Коломойського за рік знизилися майже на чверть – Forbes

Статки українського олігарха Ігоря Коломойського за останній рік скоротилися на 22% - до 660 мільйонів доларів.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes Ukraine.

Зазначається, що у лютому 2022 року Forbes оцінював статки Коломойського у $1,8 млрд. У листопаді вже на мільярд менше - у $850 млн.

Коломойському належить низка закордонних активів. Це частка від 500 000 кв. м комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Також у нього залишаються чималі обсяги ліквідних активів (яхти, літаки, готівка). Наприклад, йому досі належить 90-метрова супер'яхта Lauren L вартістю $97 млн, що зіставно з оцінкою всієї мережі АЗС "Привату".

Загалом статки Коломойського за останній рік скоротилися на 22% - до $660 млн, пише Forbes.