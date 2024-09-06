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Україна занепокоєна повідомленнями про те, що МВФ планує відновити співпрацю з РФ - МЗС
23:56 05.09.2024 |
Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з РФ і направити місію до Москви, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.
"Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", - ідеться в повідомленні МЗС України в телеграм-каналі.
У відомстві також наголосили, що для головної фінансової установи ООН "було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу".
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