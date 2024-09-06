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АНАЛІТИКА

У Польщі показали нові боєприпаси для мінометів RAK, які використовує Україна

 

У Польщі, на міжнародній виставці MSPO 2024, було представлено керований боєприпас APR-120. Його було розроблено для 120-мм самохідної мінометної системи RAK.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Зазначається, що цей снаряд є важливим досягненням в галузі артилерійських технологій. Його розробка була спрямована на підвищення точності ураження цілей і бойової ефективності польських Збройних сил.

Його було розроблено у співпраці польських та українських інженерів. APR-120 унікальний своєю здатністю ефективно уражати броньовані цілі, як-от танки, використовуючи лазерне наведення і кумулятивний заряд.

Ключові характеристики:

* довжина снаряда - 800 мм;

* вага - 16,8 кг;

* дальність ураження - до 8 км;

* система наведення - напівактивна лазерна система, здатна точно уражати цілі в складних бойових умовах;

* боєголовка з кумулятивним зарядом, оптимізованою для ураження броньованих цілей.

Боєприпас сумісний з автоматизованою системою заряджання мінометної установки RAK. Це своєю чергою покращує оперативну швидкість та ефективність ведення вогню.

"Очікується, що технологія точного наведення APR-120 стане ключовим активом у сучасній війні, пропонуючи надійне рішення для польських Збройних сил і, можливо, для міжнародних партнерів", - зазначають оглядачі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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