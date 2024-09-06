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У Польщі показали нові боєприпаси для мінометів RAK, які використовує Україна
22:43 05.09.2024 |
У Польщі, на міжнародній виставці MSPO 2024, було представлено керований боєприпас APR-120. Його було розроблено для 120-мм самохідної мінометної системи RAK.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.
Зазначається, що цей снаряд є важливим досягненням в галузі артилерійських технологій. Його розробка була спрямована на підвищення точності ураження цілей і бойової ефективності польських Збройних сил.
Його було розроблено у співпраці польських та українських інженерів. APR-120 унікальний своєю здатністю ефективно уражати броньовані цілі, як-от танки, використовуючи лазерне наведення і кумулятивний заряд.
Ключові характеристики:
* довжина снаряда - 800 мм;
* вага - 16,8 кг;
* дальність ураження - до 8 км;
* система наведення - напівактивна лазерна система, здатна точно уражати цілі в складних бойових умовах;
* боєголовка з кумулятивним зарядом, оптимізованою для ураження броньованих цілей.
Боєприпас сумісний з автоматизованою системою заряджання мінометної установки RAK. Це своєю чергою покращує оперативну швидкість та ефективність ведення вогню.
"Очікується, що технологія точного наведення APR-120 стане ключовим активом у сучасній війні, пропонуючи надійне рішення для польських Збройних сил і, можливо, для міжнародних партнерів", - зазначають оглядачі.
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