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Міністри оборони України та Німеччини обговорили постачання сучасних ракетних систем і боєприпасів

Міністри оборони України та Німеччини обговорили постачання сучасних ракетних систем і боєприпасів

 

Міністр оборони України Рустем Умєров у рамках офіційного візиту до Німеччини провів зустріч із федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом, сторони обговорили ключові питання зміцнення оборонної співпраці між країнами.

"Зокрема, акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також на подальшому розвитку протиповітряної оборони. Щиро вдячний нашим німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство в посиленні української ППО. Без сумніву, ця допомога врятувала життя тисяч людей", - написав Умєров у фейсбуці в четвер.

Він нагадав, що Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких українці отримають уже до кінця цього року, а решту - 2025 року.

Умєров наголосив, що "ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку росії".

4 вересня в Міноборони Німеччини повідомили, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прийме свого українського колегу Рустема Умєрова під час його візиту до Берліна. Теми обговорення міністрів охоплюють розвиток ситуації в Україні, німецько-українське співробітництво у сфері безпеки та оборони й посилення української протиповітряної оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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