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Австрія заявила, що готова стати майданчиком для переговорів та згадала «мирні» заяви Путіна
17:01 05.09.2024 |
Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, які "мають відбуватися без попередніх умов та на рівних".
Про це заявив у Х (Twitter) федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, передає "Європейська правда".
Негаммер написав, що країна "бере до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною", а тому - готова "слугувати майданчиком для переговорів".
"Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - написав він.
Нагадаємо, раніше Негаммер вже закликав до деескалації та проведення переговорів на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС.
Також у серпня посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що Росія наразі не готова до мирних переговорів з Україною.
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