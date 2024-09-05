Австрія заявила, що готова стати майданчиком для переговорів та згадала «мирні» заяви Путіна

Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, які "мають відбуватися без попередніх умов та на рівних".

Про це заявив у Х (Twitter) федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, передає "Європейська правда".

Негаммер написав, що країна "бере до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною", а тому - готова "слугувати майданчиком для переговорів".

"Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - написав він.

Нагадаємо, раніше Негаммер вже закликав до деескалації та проведення переговорів на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС.

Також у серпня посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що Росія наразі не готова до мирних переговорів з Україною.