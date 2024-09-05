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Рада призначила Точицького міністром культури
16:45 05.09.2024 |
Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
За його словами, за призначення Точицького проголосували 252 народні депутати на пленарному засіданні парламенту в четвер.
Як повідомлялося, Точицький до призначення міністром культури з квітня 2024 року обіймав посаду заступника глави Офісу президента, а до цього, з вересня 2021 року, був заступником міністра закордонних справ. У 2005-2008 роках Точицький був генеральним консулом України в Сан-Франциско (США), у 2016-2021 роках - послом України в Бельгії, а також у Люксембурзі та представником України при Європейському Союзі.
27 липня 2023 року Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, після чого Кабмін 28 липня призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов'язків профільного міністра. В січні 2024 року Карандєєв заявляв, що йому не надходили пропозиції стати міністром.
У 2023 році, після відставки Олександра Ткаченка, на посаду міністра культури розглядали кандидатуру колишньої керівниці Українського культурного фонду Юлії Федів.
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