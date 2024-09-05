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Рада призначила Бідного міністром молоді та спорту
16:26 05.09.2024 |
Верховна Рада призначила Матвія Бідного міністром молоді та спорту, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.
За його словами, за постанову про призначення Бідного міністром молоді та спорту проголосували 239 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.
Як повідомлялося, Бідний розпочинав свою кар'єру в Мінспорту з 2016 року на посаді головного спеціаліста відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту, департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а пізніше став директором цього департаменту. 15 липня 2020 року був призначений на посаду заступника міністра молоді та спорту й після відставки ексміністра Вадима Гутцайта з 9 листопада 2023 року тимчасово виконував обов'язки керівника відомства.
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