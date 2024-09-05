Рада звільнила голову Фонду державного майна Коваля

Продаж чипів у липні в Північній і Південній Америці підвищився на 40,1% порівняно з тим самим місяцем роком раніше, у Китаї - на 19,5%. У Європі він знизився на 12%, в Японії - на 0,8%, в Азійсько-Тихоокеанському та інших регіонах - зріс на 16,7%.