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Рада звільнила голову Фонду державного майна Коваля
13:38 05.09.2024 |
Верховна Рада відправила у відставку голову Фонду державного майна (ФДМ) Віталія Коваля, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
За словами Железняка, за відставку Коваля проголосував 261 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.
Як повідомлялося, у середу Верховна Рада не підтримала звільнення голови ФДМ.
Верховна Рада призначила Коваля на посаду голови ФДМ України 21 листопада 2023 року. До цього, з 9 вересня 2019 року, він очолював Рівненську облдержадміністрацію, а з 24 лютого 2022 року керував Рівненською обласною військовою адміністрацією.
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