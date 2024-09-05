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АНАЛІТИКА

Рада звільнила віцепрем'єра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук

13:07 05.09.2024 |

Політика

 

Верховна Рада підтримала відставку віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

За словами Железняка, за відставку Верещук проголосували 255 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Як повідомлялося, в середу для відставки Верещук не вистачило 12 голосів на підтримку (для ухвалення рішення необхідно 226 голосів "за" - ІФ-У).

Верховна Рада призначила Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 4 листопада 2021 року. До цього, з 2019 року, вона була народним депутатом ІХ скликання. Раніше, у 2010-2015 рр., Верещук була мером Рава-Руської (Львівська обл.).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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