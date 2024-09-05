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Spiegel: Зеленський відвідає засідання «Рамштайну» у Німеччині
11:35 05.09.2024 |
Український президент хоче особисто на зустрічі формату "Рамштайн" попросити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Spiegel.
Очікується, що найближчої п'ятниці Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн" на однойменній американській авіабазі в Німеччині.
У Берліні заявили, що своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, які підтримують Україну, Зеленський хоче чітко окреслити серйозність ситуації, що склалася.
Крім того, глава української держави хоче попросити про нові поставки зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони.
Візит на базу ВПС США в Рамштайні, в якому, як очікується, візьме участь і міністр оборони Борис Пісторіус, є незвичайним. З початку війни міністри регулярно зустрічаються у форматі "Рамштайн", де вони разом з військовими обговорюють спільні зусилля, спрямовані на забезпечення України якомога більшою кількістю військової техніки.
Досі атмосфера цих зустрічей була радше робочою, але візит Зеленського, ймовірно, надасть події політичного забарвлення.
Міністр оборони України Рустем Умєров вже кілька днів перебуває в турне по найважливіших союзниках Києва. Сьогодні ввечері він зустрінеться з Пісторіусом у Берліні, де головним питанням, ймовірно, буде те, чи зможе Німеччина надати додаткові пакети озброєнь у найближчі місяці, незважаючи на жорстку бюджетну ситуацію.
Умєров раніше вже їздив на переговори до Вашингтона.
Адміністрація Байдена, однак, підкреслила під час візиту, що хоче наполягати на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни на наступній зустрічі контактної групи в Рамштайні. США та їхні партнери продовжать надавати Києву критично важливе обладнання, необхідне для захисту від російської агресії, заявив міністр оборони Ллойд Остін. Він засудив нещодавні російські атаки на цивільні об'єкти в Україні.
24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.
Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.
Контактна група з питань оборони України об'єднує міністрів оборони та начальників оборонних відомств з понад 50 країн світу.
Вони координують кроки для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території.
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