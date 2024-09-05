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Держсекретар США подякував Кулебі за невтомну роботу під час історичних викликів
09:01 05.09.2024 |
У Держдепартаменті США повідомили про розмову держсекретаря Ентоні Блінкена з його українським візаві Дмитром Кулебою, який подав заяву про відставку.
Про це йдеться у заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".
"Державний секретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні телефонну розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, в якій подякував йому за невтомне керівництво зовнішньою політикою України під час історичних викликів, зокрема, коли світ об'єднався на захист України після повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.
Держсекретар висловив вдячність за тісне партнерство, яке США та Україна розвинули в ході багатьох заходів, і підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами народу України, який захищає себе, свою батьківщину і свою свободу від російської агресії.
Про розмову розповів і сам Блінкен у X (Twitter).
"Сьогодні я говорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб подякувати йому за принципове керівництво зовнішньою політикою України. Сполучені Штати продовжуватимуть нашу незмінну підтримку України перед обличчям жорстокої агресії Росії", - написав він.
Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.
Дмитро Кулеба написав заяву про відставку в середу, 4 вересня.
У Верховній раді відклали голосування за його відставку, однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ввечері у середу заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.
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