У США кажуть, що і з ATACMS Україна не зможе уразити більшість російських аеродромів

У Білому домі заявили, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, з якої Росія завдає ударів по українській території, є помилковим.

Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 4 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Відповідаючи на запитання кореспондентки Української служби "Голосу Америки" Юлії Ярмоленко про те, чи можлива зміна політики США щодо далекобійних ударів углиб Росії з огляду на чергові атаки РФ, зокрема, по Полтаві і Львову, де загинули цивільні, Кірбі зазначив, що наразі "немає оголошень про жодні зміни".

При цьому він додав, Росія вже перебазувала свої літаки дал вглиб країни, і українські військові не змогли б їх вразити навіть з далекобійної зброї.

"В нашій політиці щодо ударів вглиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це, - 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії.

Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм (українцям - ред.) АTACMS і скажемо - "гаразд!" І вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, - є неправдою. Це помилковий аргумент", - заявив Кірбі.

Водночас радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США зазначив, що США продовжують працювати над посиленням української ППО:

"Те, що робить Путін, - він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається, особливо напередодні зими, вивести з ладу енергетичні мережі. Це огидно. На жаль, це його метод. Це не щось нове, чого він не робив раніше.

Нічого не змінилося в нашій позиції, що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти, аби захистити себе. І саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою в цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру".

У Пентагоні напередодні також заявили, що США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.