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АНАЛІТИКА

Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела

23:53 04.09.2024 |

Політика

 

Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської.

Про це РБК-Україна розповіли два джерела у владі.

Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.

Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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