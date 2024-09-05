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Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела
23:53 04.09.2024 |
Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської.
Про це РБК-Україна розповіли два джерела у владі.
Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.
Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.
За матеріалами:
РБК-Україна
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