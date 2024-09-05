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АНАЛІТИКА

У ЗСУ розповіли, чим займається військова комендатура у Курській області

 

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області та надає всебічну допомогу місцевим мешканцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що значна кількість цивільного населення, яке російська влада кинула напризволяще, без жодних засобів для існування (їжі, світла, води та газу) залишається на підконтрольній українським військам території.

"З перших днів створення, українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям", - розповіли в Сухопутних військах.

Оскільки більшість мешканців курської області - це люди літнього віку та діти, щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога.

Також, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами харчування та питною водою.

У ЗСУ наголосили, що російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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