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АНАЛІТИКА

Рада не підтримала відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки

16:13 04.09.2024 |

Політика

 

Верховна Рада не підтримала проєкту постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (позафракційна) з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відкликання Безуглої з посади проголосували лише 205 народних депутатів (для ухвалення позитивного рішення необхідно щонайменше 226 голосів на підтримку - ІФ-У).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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