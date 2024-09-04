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Рада не підтримала відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки
16:13 04.09.2024 |
Верховна Рада не підтримала проєкту постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (позафракційна) з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, за відкликання Безуглої з посади проголосували лише 205 народних депутатів (для ухвалення позитивного рішення необхідно щонайменше 226 голосів на підтримку - ІФ-У).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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