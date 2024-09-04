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Рада не розглядала відставки міністра закордонних справ Кулеби
14:38 04.09.2024 |
Верховна Рада так і не розглянула в середу питання відставки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Як випливає з прямої трансляції пленарного засідання Верховної Ради, яку вів у соціальній мережі "Тік-Ток" народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), головуючий перший віцеспікер Олександр Корнієнко перед розглядом питання про відставку Кулеби оголосив перерву без пояснення причин.
Як повідомлялося, Верховна Рада мала намір розглянути питання відставки міністра закордонних справ України на засіданні в середу. Кулеба подав до парламенту заяву про свою відставку у вівторок.
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