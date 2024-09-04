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Глава МЗС Польщі закликав Україну якнайшвидше дозволити ексгумацію жертв Волині
10:45 04.09.2024 |
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський після кількох днів мовчання закликав Україну якнайшвидше дозволити пошуки й ексгумацію поляків, вбитих під час етнічних чисток на Волині у роки Другої світової війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у своєму X (Twitter).
У підписі до звернення Сікорський зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "зробив помилку" у своїй резонансній відповіді на запитання під час зустрічі з польською молоддю в Ольштині.
"Наші співвітчизники заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже піднімав питання про необхідність відновити ексгумацію", - сказав Сікорський.
Він нагадав, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до ЄС.
"Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України", - додав Радослав Сікорський.
Це перша заява Сікорського на цю тему після резонансної відповіді Дмитра Кулеби на питання про ситуацію з ексгумаціями, яке йому поставили на зустрічі з польською молоддю в Ольштині - події, де він сидів поруч з Радославом Сікорським. На адресу Сікорського також почала лунати критика від політиків правого спектра за те, що він ніяк не відреагував після слів Кулеби.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував слова Кулеби і заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди Польщі, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, в тому числі культурно-політичним.
2 вересня громадянка Польщі подала перший приватний запит до України щодо ексгумації її родичів, вбитих на Рівненщині.
Детально про скандал - у колонці Юрія Панченка Казус Кулеби: що стало причиною гучного скандалу в Польщі та які висновки варто зробити Києву.
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