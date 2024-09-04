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Американські БТР M1117, які пообіцяли України ще 2022 року, нарешті приїхали до українських бійців
09:04 04.09.2024 |
БТР M1117 Guardian, про передавання яких США оголосили ще в листопаді 2022 року, врешті-решт з'явились на озброєнні в 154-ї окремої механізованої бригади.
Пресслужба 154-ї окремої механізованої бригади днями показала відео з навчань піхотинців, на якому можна помітити, що бригада все ж таки отримала американські бронетранспортери M1117 Guardian. Що цікаво, їх вже встигли оснастити так званими мангалами для захисту від ударів FPV-дронів.
Варто зазначити, що вперше стало відомо про те, що США збираються передати Україні M1117 ще у листопаді 2022 року. Тоді ці бронетранспортери виділили в межах пакета оборонної допомоги на 400 млн доларів. Також у той час було зазначено, що Україна отримає 250 M1117.
Тривалий час про постачання цих машин взагалі не було нічого чутно, однак у вересні 2023 року в США навіть провели брифінг про відновлення та передавання бронетранспортерів. Тоді оголосили, що для проведення ремонтних робіт треба ще півтора року.
Урешті-решт, вже в березні 2024 року вперше зафіксували БТР M1117 - їх помітили на відео 425-го окремого штурмового батальйону «Скала».
У західному аналітичному центрі CSIS, заявили, що темпи передавання M1117 Україні стали «антирекордними». Для того, аби Україна змогла отримати обіцяне, довелось очікувати ледь чи не 500 днів.
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