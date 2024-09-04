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АНАЛІТИКА

Американські БТР M1117, які пообіцяли України ще 2022 року, нарешті приїхали до українських бійців

Американські БТР M1117, які пообіцяли України ще 2022 року, нарешті приїхали до українських бійців

 

БТР M1117 Guardian, про передавання яких США оголосили ще в листопаді 2022 року, врешті-решт з'явились на озброєнні в 154-ї окремої механізованої бригади.

Американські БТР M1117, які пообіцяли України ще 2022 року, нарешті приїхали до українських бійців

 

Пресслужба 154-ї окремої механізованої бригади днями показала відео з навчань піхотинців, на якому можна помітити, що бригада все ж таки отримала американські бронетранспортери M1117 Guardian. Що цікаво, їх вже встигли оснастити так званими мангалами для захисту від ударів FPV-дронів.

Американські БТР M1117, які пообіцяли України ще 2022 року, нарешті приїхали до українських бійців

 

Варто зазначити, що вперше стало відомо про те, що США збираються передати Україні M1117 ще у листопаді 2022 року. Тоді ці бронетранспортери виділили в межах пакета оборонної допомоги на 400 млн доларів. Також у той час було зазначено, що Україна отримає 250 M1117.

Американські БТР M1117, які пообіцяли України ще 2022 року, нарешті приїхали до українських бійців

 

Тривалий час про постачання цих машин взагалі не було нічого чутно, однак у вересні 2023 року в США навіть провели брифінг про відновлення та передавання бронетранспортерів. Тоді оголосили, що для проведення ремонтних робіт треба ще півтора року.

Урешті-решт, вже в березні 2024 року вперше зафіксували БТР M1117 - їх помітили на відео 425-го окремого штурмового батальйону «Скала».

У західному аналітичному центрі CSIS, заявили, що темпи передавання M1117 Україні стали «антирекордними». Для того, аби Україна змогла отримати обіцяне, довелось очікувати ледь чи не 500 днів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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