У Пентагоні заявили, що США не змінили позиції щодо ударів України вглиб Росії

США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.

Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

"Я не маю жодних оголошень щодо змін у політиці", - сказав він.

Райдер нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в рамках формату "Рамштайн.

"Там ми зосередимося на тому, щоб знову ж таки краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити", - сказав він.

"Але з точки зору будь-яких змін у нашій політиці, я не можу нічого повідомити. Знову ж таки, ніяких змін не відбулося", - наголосив речник Пентагону.

Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після цього закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.