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Пентагон не коментує можливу передачу Україні ракет великої дальності для F-16
08:43 04.09.2024 |
У Пентагоні не стали коментувати питання можливої передачі Україні крилатих ракет великої дальності для авіації.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На брифінгу 3 вересня речника Пентагону бригадного генерала Патрика Райдера попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про передачу ракет.
"Мені немає що сказати. Я бачив повідомлення в пресі. У мене немає нічого, щоб сказати про це. Знову ж таки, ніяких оголошень", - сказав він.
Раніше Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини Росії, але Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно вирішити технічні питання перед будь-яким постачанням.
Очікується, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.
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