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АНАЛІТИКА

Зеленський поговорив із прем'єром Канади про удари по Росії та «формулу миру»

 

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що розповів Трюдо рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави, й канадський прем'єр висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці, військові потреби України та роботу в межах "коаліції дронів" та двосторонньої безпекової угоди.

"Закликав прем'єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об'єктах на території країни-агресора", - додав Зеленський.

Також лідери України та Канади обговорили підготовку тематичної конференції стосовно звільнення полонених і депортованих у межах "формули миру".
Ключові теги: Канада
 

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