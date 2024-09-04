Фінансові новини
- |
- 04.09.24
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський поговорив із прем'єром Канади про удари по Росії та «формулу миру»
23:55 03.09.2024 |
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що розповів Трюдо рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави, й канадський прем'єр висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.
Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці, військові потреби України та роботу в межах "коаліції дронів" та двосторонньої безпекової угоди.
"Закликав прем'єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об'єктах на території країни-агресора", - додав Зеленський.
Також лідери України та Канади обговорили підготовку тематичної конференції стосовно звільнення полонених і депортованих у межах "формули миру".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
|Верещук подала заяву про відставку
|Стефанішина подала до Ради заяву про відставку, - Стефанчук
|Глави Мінстратегпрому, Мін'юсту, Міндовкілля та ФДМ написали заяви про відставку, - Стефанчук
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Україна утримуватиме Курщину, поки Путін не почне переговори
|Зеленський поговорив із прем'єром Канади про удари по Росії та «формулу миру»
|Зеленський: Кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів
|Ухвалено рішення про проведення додаткової спецперевірки органами СБУ командувача Сил безпілотних систем Гладкого
|Зеленський звільнив заступника керівника ОП Шурму
|Верещук подала заяву про відставку
Бізнес
|Бразилія заморожує рахунки Starlink: X готується до закриття у країні
|Фінансовий успіх Telegram під загрозою через справу проти Дурова – FT
|Google впроваджує штучний інтелект у Gmail на Android
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|Apple і NVIDIA ведуть переговори про інвестування в OpenAI
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music