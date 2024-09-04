Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів

23:52 03.09.2024 |

Політика

 

Державні інституції України мають бути налаштовані на досягнення всіх необхідних результатів, для цього потрібно посилити деякі напрями в уряді, а також для цього були підготовлені кадрові рішення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні - всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрями в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі (президента - ІФ-У)", - сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок.

Також президент розраховує на дещо іншу вагу окремих напрямів зовнішньої та внутрішньої політики України.

За словами Зеленського, необхідно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо під час підготовки до зимового сезону. Також необхідно посилювати на всіх рівнях оборонне виробництво, "так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості".

Крім цього, Україна має значно посилити роботу з НАТО і для цього потрібна особлива взаємодія.

"Четверте - Євросоюз, реальні переговори про членство, підготовка відповідних частин майбутньої угоди про членство. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність», - наголосив глава держави.

Також президент додав, що Україна має поєднати все, чого досягла у відносинах із партнерами: "довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами - і ті завдання, які є перед нашою державою у протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини".

"Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - зазначив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2640
  0,1664
 0,40
EUR
 1
 45,5431
  0,0809
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8896  0,11 0,26 41,4704  0,08 0,18
EUR 45,2466  0,10 0,22 45,9552  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,44 41,2800  0,19 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес