Зеленський: Кадрові рішення в уряді необхідні для посилення деяких напрямів

Державні інституції України мають бути налаштовані на досягнення всіх необхідних результатів, для цього потрібно посилити деякі напрями в уряді, а також для цього були підготовлені кадрові рішення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів, які нам потрібні - всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрями в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі (президента - ІФ-У)", - сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у вівторок.

Також президент розраховує на дещо іншу вагу окремих напрямів зовнішньої та внутрішньої політики України.

За словами Зеленського, необхідно більше взаємодії між центральною владою та громадами, особливо під час підготовки до зимового сезону. Також необхідно посилювати на всіх рівнях оборонне виробництво, "так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів у наші стратегічні галузі промисловості".

Крім цього, Україна має значно посилити роботу з НАТО і для цього потрібна особлива взаємодія.

"Четверте - Євросоюз, реальні переговори про членство, підготовка відповідних частин майбутньої угоди про членство. Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність», - наголосив глава держави.

Також президент додав, що Україна має поєднати все, чого досягла у відносинах із партнерами: "довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами - і ті завдання, які є перед нашою державою у протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини".

"Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - зазначив Зеленський.