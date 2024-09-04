Ухвалено рішення про проведення додаткової спецперевірки органами СБУ командувача Сил безпілотних систем Гладкого

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про проведення додаткової перевірки органами Служби безпеки України начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.

«За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони головнокомандувачем головнокомандувачем Збройних сил України прийнято рішення про проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого», - ідеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Telegram-каналі.

У повідомленні вказується, що на час перевірки він буде відсторонений від виконання службових обов'язків за посадою.