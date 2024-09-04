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СБУ: Гладкий з Сил безпілотних систем не проходив перевірку
23:09 03.09.2024 |
Служба безпеки України (СБУ) заперечила інформацію, поширену командуванням Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ), що Роман Гладкий "пройшов усі перевірки" спецслужб перед призначенням на посаду начальника штабу командування.
Як повідомила пресслужба СБУ "Українській правді" у вівторок, 3 вересня, перевірки "не передбачені законодавством" для таких посад. "Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування СБС призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача ЗСУ. Ця процедура не передбачає обов'язкових додаткових перевірок чи погоджень з СБУ і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва ЗСУ", - йдеться в коментарі.
У СБС заявили про перевірку спецслужбами Гладкого після того, як новина про його призначення викликала суспільний резонанс. Зокрема, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Гладкий "не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотниками, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію".
Формування СБС у складі ЗСУ триває
У лютому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання створення СБС у структурі ЗСУ як окремого роду сил. 3 вересня Верховна Рада підтримала включення СБУ до окремих родів сил ЗСУ.
У червні командувачем СБС призначили Вадима Сухаревського - заступника головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 3 вересня в інтерв'ю ArmyInform
він анонсував, що в Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, які охоронятимуть морські кордони.
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