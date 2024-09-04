Трамп заявив, що Україна «бреше» про втрати, але він знає, як зупинити війну

Кандидат у президенти США від Республіканської Дональд Трамп, говорячи про наміри "зупинити війну в Україні", фактично звинуватив українську владу в приховуванні кількості загиблих, хоча і не пояснив, чому вона, на його думку, це робить.

Таке він розповів в опублікованому 3 вересня подкасті Лекса Фрідмана, повідомляє "Європейська правда".

Трамп укотре заявив, що в разі обрання президентом "гарантовано" укладе угоду про припинення війни в Україні, й що за його президентства війни в принципі б не сталось, а в цьому винен "найгірший президент в історії нашої країни" Джо Байден.

Далі республіканець почав міркувати про кількість загиблих на війні та кілька разів наголосив, що справжнє їх число "значно вище, ніж вважають люди".

"Коли подивитись на руйнування, на будівлі, що руйнуються всюди в Україні, я думаю, що кількість (жертв. - Ред.) буде значно вищою. Вони (українці. - Ред.) брешуть про кількість, намагаються занижувати її. Зруйнували будівлю завдовжки у два квартали - це досить-таки великі будівлі. І кажуть, що одна людина отримала незначні поранення. Ні, ні, було вбито багато людей. І в цих будівлях є люди, і в них нема жодного шансу. Щойно вони починають руйнуватись, нема жодного шансу", - сказав Трамп.

Дещо пізніше кандидат у президенти наголосив, що має "дуже точний план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідею" про те, що робити з Китаєм.

"Але я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати, вони будуть дуже невдалими. Знаєте, частково йдеться про несподіванку, чи не так? Але вони не будуть для нас корисними", - констатував він.

Як відомо, Дональд Трамп активно говорить про існування певного "плану" припинення війни в Україні "за 24 години" в разі, якщо його оберуть президентом на виборах у листопаді.

Час від часу публікуються пропозиції його радників або наближених людей, але невідомо, наскільки вони представляють погляди самого Трампа.