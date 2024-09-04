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АНАЛІТИКА

Допомога Україні залишатиметься сталою після завершення фінансового року - Держдеп

 

У Державному департаменті США запевнили, що допомога Україні залишатиметься сталою у межах виділеного фінансування після завершення нинішнього фінансового року.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я не обговорюватиму жодних дій до того, як ми їх зробимо. Але я думаю, ви постійно бачили з боку цієї адміністрації одну річ - стале постачання летального озброєння Україні впродовж цієї війни. І так триватиме надалі», - зауважив представник Держдепартаменту США, відповідаючи на запитання, чи планує держсекретар США відповідні кроки, щоби зберегти доступними $6,2 млрд виділеної підтримки Україні після завершення у США фінансового року.

Міллер також підкреслив, що з огляду на зусилля, яких доклала нинішня адміністрація для підтримки України, і виділені мільярдні суми важко піддати сумніву її відданість цьому.

Як повідомлялося, у квітні президент США підписав закон, який дозволив виділити на підтримку України понад $60 млрд.

Фінансовий рік у Сполучених Штатах триває з 1 жовтня по 30 вересня. Для того, щоб залишкове фінансування перенести на наступний фінансовий рік, адміністрація США має подати відповідний запит на затвердження Конгресу.
Ключові теги: США
 

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