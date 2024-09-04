Парламент Румунії остаточно схвалив передачу системи Patriot Україні

Нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроект, який передбачає надання Україні системи Patriot. Останній крок - за президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання нагадує, що уряд скерував законопроект про передачу Patriot до парламенту у понеділок, 2 вересня. Його схвалив Сенат (верхня палата парламенту Румунії).

Після того, як законопроект підпише президент Румунії Клаус Йоханніс, уряд видасть указ про передачу Україні системи ППО.

Варто зауважити, що Румунія вирішила надати Україні одну з двох своїх діючих батарей Patriot. Умовою постачання є зобов'язання союзників надати Румунії іншу систему Patriot натомість.

До речі, Румунія ще у 2017 році підписала контракт на 4 мільярди доларів на покупку Patriot. Вона вже отримала чотири батареї, дві з них було введено в експлуатацію.

Що передувало

Нагадаємо, Румунія пообіцяла передати Україні одну батарею Patriot ще 20 червня. Відповідне рішення ухвалила Вища рада оборони країни.

За більш як два місяці постачань так і не відбулося. Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, частина союзників затримує надання Україні обіцяних систем Patriot.

Тим часом російські окупанти продовжили атакувати Україну балістикою, яку можуть збивати лише "українські" Patriot та SAMP/T. Зокрема, сьогодні, 3 вересня, ворог вдарив по Інституту зв'язку у Полтаві. Загинула 41 людина, майже 200 поранених.

Раніше Україна просила як мінімум про сім систем Patriot для захисту від регулярних атак росіян балістичними ракетами.