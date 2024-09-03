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АНАЛІТИКА

Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ

15:58 03.09.2024 |

Політика

 

Верховна Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада підтримала... включення до окремих родів сил ЗСУ - Сили безпілотних систем", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за відповідний законопроєкт №11507 про внесення зміни до ст. 3 закону "Про Збройні сили України" в цілому проголосували 294 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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