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Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ
15:58 03.09.2024 |
Верховна Рада включила Сили безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада підтримала... включення до окремих родів сил ЗСУ - Сили безпілотних систем", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.
За його словами, за відповідний законопроєкт №11507 про внесення зміни до ст. 3 закону "Про Збройні сили України" в цілому проголосували 294 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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