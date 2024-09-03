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АНАЛІТИКА

Командувач Силами безпілотних систем анонсував появу у ЗСУ нових типів дронів

14:52 03.09.2024 |

Політика

 

В Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи. Вони охоронятимуть морські кордони.

Про це сказав командувач Силами безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ArmyInform.

"Багатофункціональні морські безекіпажні системи - це те, що дуже скоро побачить світ, побачить наша держава. Вони будуть забезпечувати наші морські кордони. Це наша мета, і ми до неї впевнено йдемо", - сказав він.

Як зазначив командувач, наразі в Україні триває Research&Development-процес - пошукова, теоретична та експериментальна робота для визначення технічної можливості створення нової техніки у визначені терміни. Зокрема, йдеться про морські технології.

За його словами, сьогодні завдяки використанню морських систем чорноморський флот РФ майже зійшов з арени, втік із Севастополя. "Це всесвітньо відомий факт, що Україна дала бій на морі без флоту. Тому в цьому заслуга якраз і новонародженої тактики, і стратегії дій на морі", - повідомив Сухаревський.

Командувач Силами безпілотних систем також повідомив про створення наземних роботів, які сьогодні виконують безліч функцій на фронті. За його словами, у цьому напрямку є ціла низка викликів. Наразі розробляється інституційний полігон, де тестуватимуться подібні системи, випробовуватимуться тактики тощо.

"Ми дивимося на роки вперед і нас цікавить організація системи на довгі роки", - сказав полковник.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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