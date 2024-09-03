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АНАЛІТИКА

Міністри оборони України і Франції провели переговори у Парижі

Міністри оборони України і Франції провели переговори у Парижі

 

Міністр оборони України Рустем Умєров і його французький колега Себастьєн Лекорню провели переговори у Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністри розповіли у своїх соцмережах.

Лекорню зазначив, що вони з Умєровим провели зустріч у Парижі та говорили про "розвиток ситуації на фронті та продовження французької підтримки".

Рустем Умєров детальніше розповів про зустріч, зазначивши, що з ним у складі делегації були заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

"Основна увага нашого діалогу була спрямована на зміцнення оборонного співробітництва та координацію зусиль у протидії російській агресії", - розповів Умєров.

Він акцентував, що головною потребою залишаються засоби ППО і далекобійна зброя, а також - бойові літаки, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, артилерія та боєприпаси.

"Окремо ми приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями. Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим", - зазначив Умєров.

Раніше Умєров підтвердив, що Україна передала США список цілей у РФ, які хоче атакувати далекобійними ракетами ATACMS.
 

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