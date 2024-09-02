Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Берлін після виборів у Саксонії та Тюрингії запевнив Київ у подальшій підтримці
17:17 02.09.2024 |
Результати виборів до земельних парламентів Саксонії та Тюрингії, на яких високою підтримкою виборців заручилися партії, що виступають проти поставок озброєнь Києву та за закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом, не позначаться на рішучості Берліна продовжувати надавати Києву військову допомогу.
У цьому на брифінгу у понеділок, 2 вересня, запевнила заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann).
У відповідь на запитання DW, чи зміниться позиція Берліна щодо підтримки України з огляду на попередні результати на виборах у Саксонії та Тюрингії партій, які виступають проти такої підтримки, Гоффманн відповіла:
"Позиція федерального уряду ФРН щодо України абсолютно чітка. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії. І ми робитимемо це, як на цьому уже неодноразово наголошували канцлер та інші урядовці, стільки, скільки потрібно - із задіянням дуже великомасштабних коштів - у військовій, гуманітарній, фінансовій сфері. І, звісно, ми продовжимо це робити".
Шольц про вибори у Саксонії та Тюрингії
Перед цим вона зазначила, що не коментуватиме самі результати земельних виборів у Саксонії та Тюрингії, оскільки Олаф Шольц (Olaf Scholz) раніше вже висловився на цю тему як член фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі.
Нагадаємо, у коментарі щодо результатів виборів канцлер ФРН Шольц назвав їх "гіркими" для своєї партії СДПН та інших партій, що урядують на федеральному рівні. При цьому він закликав "усі демократичні партії" сформувати стабільні земельні уряди без участі правих екстремістів.
"АдН шкодить Німеччині, - заявив Шольц. - Вона послаблює економіку, вносить розкол у суспільство та знищує добру репутацію нашої країни".
Результати виборів у ландтаги Саксонії та Тюрінгії
Відповідно до попередніх результатів голосування, які оприлюднив на своєму сайті німецький громадсько-правовий телеканал ARD 2 вересня, на виборах до ландтагу Саксонії правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" набрала 30,6 відсотка голосів, посівши друге місце після консервативного Християнсько-демократичного союзу, результат якого склав 31,9 відсотка голосів.
У Тюрингії АдН отримала найбільшу кількість голосів виборців: 32,8 відсотка. На другому місці, відповідно до даних ZDF, у цій федеральній землі ХДС з 23,6 відсотка.
В обох федеральних землях сильний результат показала також зареєстрована в Німеччині у січні 2024 року партія "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ). Вона посіла в обох землях третє місце, набравши у Саксонії 11,8 відсотка голосів, а в Тюрингії - 15,8 відсотка.
Одним із ключових положень програми цієї партії є відмова від постачання озброєнь Києву та посилення ролі Німеччини на шляху до завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Берлін після виборів у Саксонії та Тюрингії запевнив Київ у подальшій підтримці
|Прем'єр Нідерландів у Запоріжжі оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро
|Міністерство оборони допустило до постачання український бронетранспортер «Хорунжий»
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
|Кулеба після удару РФ ракетами з КНДР закликав партнерів України в Азії збільшити військову підтримку
|США готові допомогти Україні реформувати трудове законодавство - Свириденко
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів