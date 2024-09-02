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Джиммі Дін
Кулеба після удару РФ ракетами з КНДР закликав партнерів України в Азії збільшити військову підтримку
13:35 02.09.2024 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зростання військового співробітництва між РФ і КНДР становить серйозну загрозу безпеці і Європи, і Азії, і закликав азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні.
"Цієї ночі українські діти шкільного віку і їхні батьки мирно спали вдома перед початком навчального року. Росія запустила 35 ракет і 23 дрони, поки люди спали. На щастя, українська ППО врятувала життя, але цивільну інфраструктуру було пошкоджено", - написав Кулеба в соцмережі Х.
Він зазначив, що деякими з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці, були KN-23 виробництва КНДР.
"Режими в Пхеньяні й Москві не мають жодних обмежень на далекобійні удари по будь-якій точці України. Водночас, захищаючись від цих двох варварських військових машин, Україна змушена воювати зі зв'язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд?", - зазначив міністр.
Він наголосив, що партнерам України давно пора залишити безпідставні побоювання й зняти обмеження на законне право України на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ.
Кулеба також наголосив, що використання Росією північнокорейських боєприпасів у війні проти України не лише порушує міжнародне право й ставить під загрозу життя українців, а й може суттєво погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та у світі.
"Зростання військового співробітництва між Путіним і Кімом становить серйозну загрозу безпеці і Європи, і Азії. Ми закликаємо наших азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Що сильнішою буде Україна й що менш успішними будуть російський і північнокорейський диктатори, то стабільнішими й безпечнішими будуть і Європа, і Азія", - заявив глава МЗС.
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