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Міноборони впроваджує технологію MDM для захисту смартфонів військових
Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management (MDM), яка зможе захистити особисті мобільні пристрої військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.
"Військові використовують особисті мобільні пристрої. І ми знайшли інноваційні рішення, як захистити їх. Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Market", - зазначила вона.
За словами заступниці міністра, після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Зараз їх 68 для військових потреб, із них 14 - розроблені суто під потреби війни.
За оприлюдненою інформацією, кількість цих застосунків постійно зростає. При цьому дані зберігаються у зашифрованому вигляді, а будь-які аномальні активності моніторяться.
"Подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових", - додала Катерина Черногоренко.
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