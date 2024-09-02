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АНАЛІТИКА

Міноборони впроваджує технологію MDM для захисту смартфонів військових

10:11 02.09.2024 |

Політика, Україна

 

Центр інновацій Міністерства оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management (MDM), яка зможе захистити особисті мобільні пристрої військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

 

"Військові використовують особисті мобільні пристрої. І ми знайшли інноваційні рішення, як захистити їх. Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Market", - зазначила вона.

 

За словами заступниці міністра, після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Зараз їх 68 для військових потреб, із них 14 - розроблені суто під потреби війни.

 

За оприлюдненою інформацією, кількість цих застосунків постійно зростає. При цьому дані зберігаються у зашифрованому вигляді, а будь-які аномальні активності моніторяться.

"Подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових", - додала Катерина Черногоренко.
За матеріалами: mezha.media
 

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