WSJ: США відмовляються відправляти в Україну техніків F-16

Адміністрація президента США Джо Байдена з міркувань безпеки відмовилась відправити в Україну американських фахівців з обслуговування винищувачів F-16, пише в суботу, 31 серпня, The Wall Street Journal (WSJ

) із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Рада національної безпеки США визнала відправку техніків занадто ризикованим кроком, оскільки Росія може "націлитися на американських підрядників в Україні", що загрожує ескалацією.

У Білому домі сподіваються, що "більшу, а можливо і всю" відповідальність за обслуговування F-16 візьмуть на себе європейські країни. При цьому там не виключають відправки своїх фахівців у майбутньому, "але зараз вони туди не поїдуть", зазначили джерела WSJ. "Це питання, яке ми розглядаємо, але поки не ухвалили жодних рішень", - заявив представник Ради нацбезпеки Шон Саветт.

Втрата першого F-16 і загибель досвідченого пілота

Наприкінці липня Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16.

26 серпня Україна втратила перший F-16 і досвідченого льотчика Олексія Меся, який пілотував американський винищувач.

Причини авіакатастрофи з'ясовують, в тому числі з залученням США.