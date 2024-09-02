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WSJ: США відмовляються відправляти в Україну техніків F-16
09:05 02.09.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена з міркувань безпеки відмовилась відправити в Україну американських фахівців з обслуговування винищувачів F-16, пише в суботу, 31 серпня, The Wall Street Journal (WSJ
) із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, Рада національної безпеки США визнала відправку техніків занадто ризикованим кроком, оскільки Росія може "націлитися на американських підрядників в Україні", що загрожує ескалацією.
У Білому домі сподіваються, що "більшу, а можливо і всю" відповідальність за обслуговування F-16 візьмуть на себе європейські країни. При цьому там не виключають відправки своїх фахівців у майбутньому, "але зараз вони туди не поїдуть", зазначили джерела WSJ. "Це питання, яке ми розглядаємо, але поки не ухвалили жодних рішень", - заявив представник Ради нацбезпеки Шон Саветт.
Втрата першого F-16 і загибель досвідченого пілота
Наприкінці липня Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16.
26 серпня Україна втратила перший F-16 і досвідченого льотчика Олексія Меся, який пілотував американський винищувач.
Причини авіакатастрофи з'ясовують, в тому числі з залученням США.
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