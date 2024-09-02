Фінансові новини
- |
- 02.09.24
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська делегація передала Білому дому список цілей у РФ для поразки далекобійними ракетами
08:59 02.09.2024 |
Україна під час зустрічі з високопосадовцями США передала список цілей, які Київ хоче вражати американськими далекобійними ракетами ATACMS, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.
"Ми пояснили, які кошти нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам надають, тому я сподіваюся, що нас почули. Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у дальності глибоких ударів" , - заявив Умєров.
Він запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, аби захистити українських громадян та інфраструктуру. "Вони (росіяни - ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", - пояснив Умєров.
Умєров також спростував інформацію про те, що звільнення командувача українських Військово-повітряних сил пов'язане із загибеллю одного з найкращих льотчиків України, коли всього за кілька днів до цього розбився американський винищувач F-16. "Я б, мабуть, сказав, що це ротація", - сказав Умєров. "Це два окремі питання... на даному етапі я не став би їх пов'язувати". Умєров назвав загибель пілота «сумом» і повідомив, що Україна розслідує подію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»
|Комітет Ради рекомендував в цілому схвалити видатки на оборону на 500 мільярдів
|В Україні стартувала програма «Національний кешбек» для споживачів
|Ракетний удар по Києву: ППО збила над містом понад 20 ракет, приблизно 10 із них - балістика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Берлін після виборів у Саксонії та Тюрингії запевнив Київ у подальшій підтримці
|Прем'єр Нідерландів у Запоріжжі оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро
|Міністерство оборони допустило до постачання український бронетранспортер «Хорунжий»
|Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
|Кулеба після удару РФ ракетами з КНДР закликав партнерів України в Азії збільшити військову підтримку
|США готові допомогти Україні реформувати трудове законодавство - Свириденко
Бізнес
|Play Маркет тепер дає змогу оновлювати до трьох додатків одночасно
|Ви тепер можете переносити плей-листи з Apple Music в YouTube Music
|Instagram зможе показувати пісні, які користувачі слухають у Spotify
|xAI Ілона Маска несанкціоновано використовує газові турбіни для живлення центрів обробки даних
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів