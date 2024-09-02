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АНАЛІТИКА

Українська делегація передала Білому дому список цілей у РФ для поразки далекобійними ракетами

 

Україна під час зустрічі з високопосадовцями США передала список цілей, які Київ хоче вражати американськими далекобійними ракетами ATACMS, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

"Ми пояснили, які кошти нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам надають, тому я сподіваюся, що нас почули. Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, перебувають у дальності глибоких ударів" , - заявив Умєров.

Він запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, аби захистити українських громадян та інфраструктуру. "Вони (росіяни - ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", - пояснив Умєров.

Умєров також спростував інформацію про те, що звільнення командувача українських Військово-повітряних сил пов'язане із загибеллю одного з найкращих льотчиків України, коли всього за кілька днів до цього розбився американський винищувач F-16. "Я б, мабуть, сказав, що це ротація", - сказав Умєров. "Це два окремі питання... на даному етапі я не став би їх пов'язувати". Умєров назвав загибель пілота «сумом» і повідомив, що Україна розслідує подію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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