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Порошенко передав морпіхам три комплекси «Ай-Петрі» для захисту півдня від російських БПЛА
08:55 02.09.2024 |
Петро Порошенко передав три комплекси протидії засобам радіотехнічної розвідки "Ай-Петрі" підрозділам морської піхоти, які захищають український південь, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність".
"Це дасть нам можливість створити моніторинговий центр на всьому напрямку та об'єднати комплекси "Ай-Петрі", засоби розвідки та РЕБ в одну систему. І коли все це працюватиме разом, ми побачимо неймовірні результати", - пояснює Порошенко.
Разом з "Ай-Петрі" військовим передали пікапи та зарядні станції, щоб комплекси працювали 24/7.
"Для підрозділів морської піхоти ми передаємо їх уперше. "Ай-Петрі" вже добре показали себе на Покровському, Вовчанському та Вугледарському напрямках, на Запоріжжі, і не секрет, що в "Сумській області", - написав Петро Порошенко у соцмережах.
"Наше завдання, щоб на всій лінії фронту до кінця вересня працювало вже 50 таких комплексів, що дасть можливість фактично прикрити 800 - 1000 кілометрів лінії зіткнення. Це значно підсилить нашу роботу проти ворожих БПЛА та FPV. Є в них ще деякі функції, але про них поки що не розповідатиму", - зауважив Порошенко.
"Отже, робимо все, щоб забезпечити зростання технологічного потенціалу наших Збройних Сил. Кожен має робити те, що може. Кожен має бути на своєму місці і робити все, щоб наближати Перемогу", - резюмує Порошенко.
Російські дрони-розвідники і ударні БПЛА - Ланцети, Зали, Орлани та інші - постійно загрожують нашим військам. За словами лідера "Евросолідарності", умови сучасної війни вимагають технологічних рішень.
"Це - кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди - програмістами, інженерами. Ми налагодили серійне виробництво. Моя мрія, щоб уся смуга оброни була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів", - підкреслив Петро Порошенко.
Як повідомлялося, у листопаді минулого року Петро Порошенко інвестував власні кошти у розробку новітньої системи РЕБ "Ай-Петрі". Сума інвестицій сягнула 200 млн грн. На фронті вже працюють десятки цих комплексів.
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