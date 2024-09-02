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АНАЛІТИКА

IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

 

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого цього разу Київ отримає IRIS-T та евакуаційну машину Bergepanzer 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

* 1 IRIS-T SLS;
* 26 безпілотників-розвідників "Вектор";
* 1 евакуаційна машина Bergepanzer 2;
* 6 інженерних екскаваторів;
* 14 000 снарядів 155 мм;
* 10 безпілотних надводних кораблів;
* 55 000 аптечок;
* гвинтівки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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