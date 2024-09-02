IRIS-T та евакуаційний Bergepanzer. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

"Це дасть нам можливість створити моніторинговий центр на всьому напрямку та об'єднати комплекси "Ай-Петрі", засоби розвідки та РЕБ в одну систему. І коли все це працюватиме разом, ми побачимо неймовірні результати", - пояснює Порошенко.