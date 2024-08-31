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АНАЛІТИКА

ППО, потреби армії та розвиток «оборонки»: Умєров розповів, про зустріч з Остіном

 

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання озброєння Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram глави Міноборони України.

За словами Умєрова, він розповів Ллойду щодо ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі України. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових.

"Предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами", - написав Умєров.

Він зауважив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом України. Зокрема, потрібні установки ППО та ракети до них для захисту критичної інфраструктури, міст та людей.

"Інший фокус зустрічі - розвиток української оборонної промисловості. За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю. Співпраця з нашими партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України", - підкреслив Умєров.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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