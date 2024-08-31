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Міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні Patriot
23:47 30.08.2024 |
Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроект щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами", - сказано у документі.
Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.
Варто зауважити, що чотири Patriot вже прибули до Румунії, з яких два введено в експлуатацію. Найближчим часом прибудуть інші три.
Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні.
Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.
Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів США у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.
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