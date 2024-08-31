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Україна розірвала лінію засекреченого телефонного зв'язку з Москвою
23:02 30.08.2024 |
Кабінет міністрів України припинив роботу лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою. Вона існувала з 1998 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав у Telegram постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Варто зауважити, що на сайті Верховної Ради міститься постанова №156 "Про укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про організацію лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою" від 16.02.1998.
"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998", - написав Мельничук.
Варто нагадати, що у 2023 році Кабмін припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією про координацію діяльності залізничного транспорту.
Розрив угод із Росією та Білоруссю
У серпні минулого року Україна розірвала низку угод із Росією, Іраном, Білоруссю та Сирією.
Також наприкінці жовтня Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та РФ. Відповідний законопроєкт уже внесено до Верховної ради.
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