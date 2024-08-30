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ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових до кінця року – Боррель
17:51 30.08.2024 |
Міністри оборони країн Європейського Союзу на неформальному засіданні в п'ятницю, 30 серпня, домовились збільшити кількість українських військових, які пройдуть навчання в межах місії EUMAM.
Про це на пресконференції заявив Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
Боррель відзначив досягнення EUMAM, яка стала, за його словами, "найбільш успішною тренувальною місією, яку ЄС будь-коли організував". Він підтвердив, що в її межах уже пройшли підготовку 60 тисяч українців.
"І сьогодні міністри погодились підвищити цей цільовий показник до 75 тисяч, додавши ще 15 тисяч до кінця року", - анонсував він.
Топдипломат ЄС зазначив, що навчання українських військових буде підлаштовуватись під ситуацію на полі бою та відбуватись у координації з Києвом.
"З цією метою я запропонував, а держави-члени погодились, заснувати невеликий координаційний центр зв'язку в Києві. Він дозволить нам безпосередньо координуватись із іншими дотичними учасниками (процесу навчання. - Ред.)", - пояснив Боррель.
Нагадаємо, місія EUMAM була створена в жовтні 2022 року для допомоги в підготовці українських військовослужбовців. Її мандат наразі розрахований до листопада 2024 року, але очікується, що в липні його продовжать.
У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини, але, за даними ЗМІ, в Євросоюзі обговорюють перенесення частини тренувань на територію України
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