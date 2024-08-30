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АНАЛІТИКА

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

17:19 30.08.2024 |

Політика

 

Україна виконуватиме свої зобов'язання з транзиту російської нафти до Європи у повному обсязі до завершення дії контрактів.

Про це заявив радник офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Ми - Україна".

"При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин із європейськими країнами", - наголосив Подоляк.

Водночас він додав, що Україна підтримує Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти.

Відтак, Україна продовжуватиме транзит нафти в Європу до кінця 2029-го року.

Раніше Подоляк заявив, що окрім газу, з січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".
За матеріалами: Економічна правда
 

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