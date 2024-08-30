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АНАЛІТИКА

У Нідерландах розповіли, чому не називають терміни доставки Patriot в Україну

 

Нідерланди не розкривають термін доставки в Україну зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже не хочуть надавати Росії можливість отримати інформацію щодо постачань.

Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС, пише "Європейська правда".

Брекельманс наголосив, що не хоче робити жодних заяв про дату постачання Patriot не через те, що не хоче бути "прозорим", а через те, щоб не повідомляти терміни Росії, яка вивчає протиповітряну оборону України.

Він акцентував: Україна має право на самооборону, що також може включати удари по військових об'єктах в Росії, якщо не будуть порушуватися міжнародні права.

"Ми не встановлювали жодних обмежень у плані миль чи кілометрів, на які Україна може використовувати цю зброю", - додав Брекельманс.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб повноцінно закрити українське небо, на думку військових, загалом потрібно 25 систем ППО Patriot.

Нагадаємо, США оголошували 11 липня пакет військової допомоги, до якого до увійшла одна система ППО Patriot.

21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.
 

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