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Міноборони Німеччини: ЄС підготував 60 тисяч українських військових й ця кількість зросте
13:37 30.08.2024 |
Європейський Союз "вже завтра" вийде на число у 60 тисяч підготовлених військовослужбовців України.
Про це заявив секретар Міноборони Німеччини Томас Гітшлер перед зустріччю міністрів оборони ЄС, передає "Європейська правда".
Як стверджує Гітшлер, Євросоюз "вже завтра" вийде на число 60 тисяч навчених військовослужбовців.
"Таку кількість військових ми навчили у рамках ЄС. Вони повернуться в Україну після навчань. А Німеччина до кінця цього року навчить 10 тисяч солдатів з України", - акцентував він.
Перед цією зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розповів, що ЄС підготував для України близько 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона, водночас промисловість продовжує набирати обертів.
Нагадаємо, 26 серпня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів про нову програму підготовки українських операторів дронів та акцентував, що Україна може використовувати надані дрони по території Росії "на законних підставах".
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